Suur ülevaade: kuidas panna alus rikkusele veinide ja kunstiga

Tõeline üllatuspomm Eesti kunstioksjonil lõi lühisesse

Minu käest on vahetevahel küsitud, kas tasuks investeerida ka kunsti. Kuni tänaseni olen ma vastanud, et kunsti ostmine on pigem hobi ja turvaline rahapaigutus, mida on ühtlasi ka hea vaadata. Aktsiat või isegi aktsiagraafikut sa ju elutoa seinale ei pane.