Tõeline üllatuspomm Eesti kunstioksjonil lõi lühisesse

Olev Subbi 90. sünniaastapäeva puhul näituse avamine Enn Kunila galeriis. Foto: Postimees Grupp/Scanpix

Minu käest on vahetevahel küsitud, kas tasuks investeerida ka kunsti. Kuni tänaseni olen ma vastanud, et kunsti ostmine on pigem hobi ja turvaline rahapaigutus, mida on ühtlasi ka hea vaadata. Aktsiat või isegi aktsiagraafikut sa ju elutoa seinale ei pane.

Eriti kui osta näiteks Eesti kunstnike poolt kuldsel ajastul, eelmise sajandi algusest kuni II maailmasõjani valminud maale. Erinevalt Rain Lõhmusest, kes ostab vaid elus olevate kunstnike töid, et mitte maksta vahendajatele, pärineb minu meelest parim osa Eesti kunstist just Teisele maailmasõjale eelnenud ajast. Tõeline maailmaklass.