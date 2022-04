Aktsiaturud alustasid nädalat odavnemisega

Hiina karmid piirangud pandeemia ohjamiseks on mõjutmaas ka globaalset hindade kasvu. Foto: AP/Scanpix

Aasia börsid on nädalat alustanud langusega ning USA aktsiafutuurid näitavad samuti punast. Enamik Euroopa turge on täna kauplemispüha tõttu suletud, sealhulgas ka Balti börsid.

Aasia aktsiaturud on uut nädalat alustanud langusega, kuna energiahindade kiire kasv on tekitanud järjest suuremat muret maailmamajanduse ja investorite meeleolu osas. Jaapani ja Hiina aktsiabörsid odavnesid USA suuremate aktsiaindeksite eelmise nädala languse tuules. Jaapani aktsiabörs Nikkei 225 on täna kukkunud 1,3%, Aasia Dow 0,9% ja Shanghai aktsiabörs 0,7%. Suurematest börsidest on täna näidanud kasvu vaid Hongkongi börsiindeks Hang Seng, mis on kerkinud 0,7%.

