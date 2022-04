Kodubörsil algab dividendisadu: veel on aega parimaid aktsiaid osta

LHV Groupi juhi Madis Toomsalu kontole lisandus äsja 26 878 dividendieurot. Foto: Andras Kralla

Paljud kohalikul börsil kauplevad firmad on tänavuse dividendi juba avalikuks teinud ja mõned on raha ka välja maksnud, kuid nii mõnelegi rahapatakale on võimalus veel ligi pääseda.

Kuigi käsil on kolm kriisi korraga - sõda, koroonapandeemia ning inflatsioon - üllatavad kohalikud börsifirmad pigem heade dividendiettepanekutega.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev