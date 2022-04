Wolti müüjad on saanud poole hinnaga vastu pükse

Investor Toomas: Bolt, tule börsile sa! Tallinna ka!

Tallinna börsil on viimastel aastatel korralik eluvaim sisse tulnud ning ettevõtteid lisandub uksest ja aknast. Investorite rahakotiraudu on pannud paotama nii suured energia- ja kinnisvaraettevõtted kui väikesed tehnoloogia- ja transpordiettevõtted. Kuid puudu on ühest suurest, tõeliselt maailmatasemel tehnoloogiafirmast, mida kõik eestimaalased tahaksid ka ise omada. See on sinu võimalus, Bolt!