Philip Morris on ostmas Rootsi mokatubakatootjat

Mokatubaka pakendamine Swedish Matchi Göteborgi tehases. Foto: Swedish Match

USA-Šveitsi tubakagigant Philip Morris on tegemas ülevõtupakkumist Stockholmi börsil noteeritud tubakatoodete ja tikkude valmistajale Swedish Match.

Kumbki ettevõte kinnitas täna pressiteatega, et läbirääkimised on käimas, lisades, et pakkumise tegemine pole kindel.

