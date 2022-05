Naftahinnad tõusid seitsme nädala tippu

Nafta rafineerimistehas Ungaris. Riik on olnud vastu Euroopa Liidu plaanile kehtestada Venemaa naftale embargo. Foto: Reuters/Scanpix

Naftahinnad tõusid täna üle 115 dollarini barrelist, mis on viimase seitsme nädala kõrgeim tase. Naftale on tuge pakkunud Euroopa Liidu plaan keelata nafta import Venemaalt, vahendab Reuters.

Hindadele on tuge pakkunud ka Hiina otsus koroonaviiruse piiranguid lõdvendama hakata, sest viiruse levik on aeglustunud. Investorid on nüüd Hiina nõudluse osas optimistlikumad.

