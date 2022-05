Sõda lükkas Ida-Euroopa aktsiad teenimatult mutta, ja see pakub häid ostukohti

Trigon Capitali fondi on aastaga üle poole oma väärtusest kaotanud. Foto: Liis Treimann

Need, kes Venemaale investeerinud, peavad suure tõenäosusega suure osa oma panusest korstnasse kirjutama, häid ostukohti pakuvad aga Ida-Euroopa aktsiaturud, mille firmad investorite paanikast ootamatult palju pihta said.

Kui üldiselt on eksperdid Vene turu avanemise osas skeptilised ja arvavad, et midagi head oodata ei ole, usub vähemasti Trigon Capitali Venemaa suunalise fondi juht Jelena Rozenfeld, et Moskva börs tehakse mingi aja pärast siiski lahti.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev