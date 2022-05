Alibaba head tulemused kergitasid järsult aktsiat

Alibaba. Foto: Reuters/Scanpix

E-kaubandusfirma Alibaba majandusaasta neljanda kvartali käive ületas ootusi, sest nõudlus teenuste järele on kasvanud. Kasvanud nõudlus aitas siluda Hiina koroonaviiruse piirangutega seotud mõjusid, vahendab Reuters.

New Yorgi börsil kaupleva Alibaba aktsia on täna kallinenud 12,6 protsenti, 92,7 dollarini. Samas on aktsia tänavu kaotanud kolmandiku oma väärtusest. Tipu saavutas aktsia 2020. aasta oktoobris, mil see maksis 317,1 dollarit.

