Harju Elekter kavandab uut tootmishoonet

Enim teeniv ametnik: ma ei häbene. Kui küsin palka, luban ka palju tööd teha

Enim teenivate riigiametnike edetabelit juhtiva transpordiameti juht Kaido Padar rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et tasuga kaasnev tähelepanu on tippjuhile häiriv. "Ma olen ka inimene," selgitas ta. Samas ütles, et ei häbene tasu ja kõrget palka küsides teeb ka palju tööd.

Enim teenivate riigiametnike edetabelit juhtiva transpordiameti juht Kaido Padar rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et tasuga kaasnev tähelepanu on tippjuhile häiriv. "Ma olen ka inimene," selgitas ta. Samas ütles, et ei häbene tasu ja kõrget palka küsides teeb ka palju tööd.