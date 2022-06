Vaido Veek annab raketihoiatuse

Vaido Veek ennustab häid aegu Philip Morrise USA emaettevõttele Altria Groupile. Foto: Raul Mee

Tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veegi hinnangul on Altria Groupi hind tänu võimalikku ostupiirkonda jõudmisega suurepärane investeering.

Vaido Veek säutsus Twitteris, et alates 2020. aasta lõpust on Altria hakanud näitama oma tugevust. Sellest ajast alates on Altria aktsia suutnud ületada pikaajalist langustrendi, mis algas aktsia kõige kõrgemast punktist 2017. aasta alguses.

