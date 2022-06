Investori nädal: intressimäärade tõus ja uus IPO

Sutt tegi ettepaneku tõsta ajale jalgu jäänud KredExi käendust

Praegu on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ehk endise KredExi toetused sedavõrd väikesed, et on Eesti suurfirmade püsimise maailmaturu konkurentsis muutnud keeruliseks. Suuremad firmad, nagu Cleveron, Baltic Workboats ja Magnetic MRO, on saanud suuri eksporditagatisi vaid erisustega. Olukord võib aga muutuda.

