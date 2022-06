Kristi Saare soovitab jalutada õues roheluses ja osta indekseid

Jürgen Ligi: kui Sibula juttu kuulata, siis tuleb Isamaa ainuvalitsus

Reformierakondlane Jürgen Ligi rääkis, et kui Priit Sibula torisemist kuulata, on justkui sündimas Isamaa ainuvalitsus. “Nii rumalaid jutte, kui on meedias ja riigikogus räägitud, eile ei kõlanud,” peegeldas Ligi eilseid koalitsiooniläbirääkimisi.

