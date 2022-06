Liisi Kirchi soovitused investoriks hakkamisel: see pole enam ammu vaid pankurite pärusmaa

Investor Liisi Kirchi sõnul on noortel raha kõrvalepanemisel eelis: mida noorem ollakse, seda vähem on sisseharjutatud mustreid, mida keeruline uutega asendada. Foto: Raul Mee

Investeerimine kogub populaarsust ning meediakanalite kaudu leiab see teema järjest enam kajastamist. Müüt, et investeerimine sobib vaid pankuritest meestele, kel palju ülejäävat raha ning ohtralt teadmisi, kuidas börsidel seda veel rohkem juurde teenida, ei pea paika.

Praegusel ajal jõuavad meieni lood, mis seda kuvandit edukalt murravad ning kust selgub muu hulgas ka see, et investeerimisega saab algust teha juba väikeste summadega. Selle õppimine nõuab vaid piisavalt tahtmist ja motivatsiooni ning ammugi enam pole investori sugu, hariduslik taust ega amet määrav investorina edu saavutamisel.

