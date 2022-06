Saksamaa juuni esialgne inflatsiooninäitaja tuli oodatust madalam

Saksamaa valitsuse meetmed kütusekulude vähendamiseks ning väike langus nafta hinnas aitasid riigi inflatsioonitempot esialgsetel hinnangutel veidi pidurdada. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Saksamaa esialgne juunikuu inflatsiooninäitaja tuli oodatust madalam, kuid analüütikud tõid välja, et selle taga olid peamiselt ühekordsed tegurid ning hoiatasid, et seda ei saa veel vaadata, kui hinnasurve lõpu algust, vahendab Reuters.

Saksamaa Statistikaamet teatas kolmapäeval, et Saksamaa harmoniseeritud tarbijahinnaindeks, mis on tehtud võrreldavaks teiste Euroopa Liidu riikidega, tõusis juunis 8,2% eelmise aasta juunikuu tasemega võrreldes. See oli väiksem näitaja, kui mai 8,7% hinnatõus ning madalam Reutersi poolt küsitletud analüütikute keskmisest 8,8% suuruse hinnatõusu ootusest.

