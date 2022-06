Rootsi kinnisvaraturg jätkas juunis langust

Rootsi eluasemeturg on märtsi tipust odavnenud ligi 8% Foto: Péter Gudella, Scanpix

Danske Banki eluaseme hinnaindeksi kohaselt langes Stockholmis korterite hinnad juunis kolmandat kuud järjest.

Juunis odavnesid Rootsi pealinnas korterite hinnad 5 protsenti. Märsis tehtud kinnisvarahinna tipuga võrreldes on hinnad odavnenud lausa 8 protsenti. Danske Bank näeb, et ostjad on hakanud rohkem kõhklema ning samas on pakkumist tulnud turule järjest juurde, vahendab Dagens Industri.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev