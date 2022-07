Suurinvestor müüs miljoni eest Merko aktsiaid: tulemas on rasked aastad

Investor Sven Einar Stefan Andersson on maha müünud pea kogu oma Tallinna börsi portfelli. Foto: Eiko Kink

Viimaste kuude jooksul on ehitusettevõtte Merko aktsiad maha müünud suurinvestor Stefan Andersson, kes on õigupoolest järgemööda vabanenud kõigist oma Tallinna börsil olnud positsioonidest.

Investor Stefan Andersson on kahe kuu jooksul müünud ligi 70 000 Merko aktsiat ehk kokku on ta vabanenud aktsiatest ligi 1,2 miljoni euro väärtuses. Suurinvestor on müünud ligi 0,4% kõigist börsil noteeritud Merko aktsiatest.

