02.05.25, 12:07 Kantsler: ettevõtjad, ärge jätke Venemaa pärast investeeringuid tegemata Parima juhi nominent Aaro Lode juhtis esimest korda elus raadio hommikuprogrammi, kuhu ta kutsus saatekülaliseks välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov.

Foto: Liis Treimann

Vseviov andis Äripäeva raadios selge soovituse ettevõtjatele, mida teha keerulises julgeolekuolukorras. “Mitte karta, mitte jätta investeerimata,” ütles kantsler. “Ärme ise seda kurja karja kutsu. Teisest küljest ärme ka pead jaanalinnu kombel liiva alla peida.”

Ta selgitas, et keskenduma peaks sellele, mida me ise suudame ära teha, ja siis on võimalik ka Venemaa riskiga toime tulla. “Me peame olema lahtiste silmadega, hindama olukorda adekvaatselt, aga samal ajal mitte kukkuma põrandale looteasendisse, paaniliselt ja kramplikult kartma,” rääkis Vseviov. “Sellest ei ole mitte mingisugust abi.”

Vseviov tegi juttu ka USA-Ukraina maavaraleppest. Ka rääkis ta välisministeeriumi juhtimisest ning kui palju erineb see eraettevõtte juhtimisest.

Küsis Aaro Lode.