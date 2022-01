Investorite TOP: kolm viisi edukamate seast välja langeda

Eelmise aasta uustulija TOPis on juba tänavu oma koha loovutanud teistele. Foto: Andras Kralla

Mõnigi, kes eelmisel aastal Investorite TOPi esisatta jõudis ning silmade põledes oma lemmikaktsiast rääkis, peab nüüd avastama, et on tipust välja kukkunud.

Konkurents esisaja hulka jõudmiseks on tihenenud, sest investorite portfellid on aastaga hoogsasti kasvanud. Kui eelmisel aastal pidi portfelli suurus olema nõks üle miljoni euro, et saja suurima portfelliga investori hulka pääseda, siis tänavu pidi portfell olema tunduvalt suurem.

