Meidla ostab viimase raha eest Saunumi aktsiaid

Meidla ostab Saunumi aktsiaid juurde ja müügi peale ei mõtle. Foto: Liis Treimann

Eesti saunatehnoloogia ettevõtte Saunumi aktsia on eelmise aasta septembrikuu tipust odavnenud 66 protsenti. Saunumi suuromanik Lauri Meidla näeb seda aga võimalusena odavalt börsifirma aktsiaid osta.

Juuni lõpus soetas Saunumi suuromanik ja nõukogu liige Lauri Meidla kokku 20 000 euro väärtuses aktsiaid hinnaga 10 eurot tükk. Meidla näeb, et Saunumi aktsia hind on juba praeguseks loodud väärtuse poolest soodne. “Kui turuväärtus on väga madal, tuleb loogika kuskil vastu – ainuüksi patentidel on korralik väärtus nii siin kui sealpool ookeani,” sõnas ta.

