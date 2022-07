USA aktsiaturud panid tõusunädalale vaikse punkti

Keskpanga protokoll rahustas USA aktsiaturud kergelt kerkima

Täna avaldatud Föderaalreservi viimase istungi protokollist nähtub, et Ühendriikide keskpank kavatseb inflatsiooniga vihast võitlust jätkata – see rahustas aktsiaturge niivõrd, et nood sulgusid kerges plussis.