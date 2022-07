Eesti ilutseb kindlalt Euroopa inflatsioonitabeli tipus

LHV panga juht tulemustest: head, aga järgmine kvartal toob kliendile riskid

LHV grupi tulud ja kasum kasvasid teises kvartalis jõuliselt. LHV panga juht Kadri Kiisel rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et teise kvartali tulemused olid head ja nende pealt saab ka teist poolaastat planeerida. Tema sõnul on olukord sõja puhkemise järel stabiliseerunud, kuid riskid on klientide jaoks õhus kõrgete energiahindade tõttu.

