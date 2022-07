Gaasitorude sulgemine: börsid võivad neljapäeval kukkuda kuni 10%

Gaasitorude sulgemine võib euroala majandust järgmise poole aasta jooksul vähendada 5 kuni 10 protsenti. Foto: Andras Kralla

Neljapäeval on ees tähtis hetk– lõpeb Venemaa plaaniline Nord Stream 1 hooldus. Eksperdid on hirmul, et plaanilisest hooldusest võib saada pikaajaline seiskamine.

Energiahinnad on sõja tõttu teinud tohutu tõusu ja on olnud peamiseks teguriks, miks Euroopas inflatsioon kasvab ja majandus jaheneb. Saksamaale jooksev Nord Stream 1 moodustab üle poole Venemaalt imporditud maagaasist Euroopas, kuid mis juhtub siis, kui neljapäeval torud ikkagi tööle ei panda?

