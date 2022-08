USA tööstussektori näitajad viitavad inflatsiooni aeglustumisele

Autotootmine USAs. Foto: Reuters/Scanpix

USA tööstussektori aktiivsus aeglustus juulis oodatust vähem ning ilmus märke, et tarneahela probleemid leevenevad ning inflatsioon võib olla juba tipu saavutanud, vahendab Reuters.

ISMi tööstussektori aktiivsuse indeks langes juulis 52,8ni, mis on madalaim tase alates 2020. aasta juunist, mil tööstus taastus koroonaviiruse kriisist. ISMi ostujuhtide indeks oli juunis 53. Kui näitajad on üle 50ne, viitab see tööstuse kasvule – tööstus moodustab USA majandusest 11,9 protsenti. Reutersi küsitletud ökonomistid ootasid, et aktiivsuse indeks langeb 52ni.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev