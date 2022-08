Eesti majandus eelmise kvartali suhtes tõenäoliselt vähenes

Keskpanga analüütik: inflatsiooni arvutamises on seletamatu viga

Statistikaameti arvutatud inflatsiooninäitajat on uhkelt kergitanud elektrihinna tõus – nii uhkelt, et sellel ei paista elektrihindade kui sellisega mingit seost olevat ning praegune inflatsioon on 2-3% võrra suurem, kui peaks.