Brittide keskpank tõstis intressimäära ja hoiatab majandussurutise eest

Powell: minu arvates ei ole USA majandus languses

Föderaalreservi juht Jerome Powell ütles kolmapäeval, et tema arvates ei ole praegu USA majandus languses, sest tööjõuturg on selleks liiga tugev. Samuti ütles Powell, et nad ei anna enam edasiste intressiotsuste osas vihjeid, sest nad on jõudnud nüüd nende arvates majanduse jaoks neutraalsele intressitasemele ning edasised intressiotsused sõltuvad vahepeal tulevatest majandusnäitajatest.