Nordecon on pärast kahjumlikku aastat taastumas

Paadimüüjatel libises sel hooajal keskklass käest

Möödunud kaks aastat on paadi- ja väikelaevade müüjatele rekordkäibed toonud, ent nüüd on mõnel pool nõudlust vähemaks jäämas. Põhjuseid on mitu, aga peasüüdlased on ebakindel majandusolukord ja tarneprobleemid tehastes.

Möödunud kaks aastat on paadi- ja väikelaevade müüjatele rekordkäibed toonud, ent nüüd on mõnel pool nõudlust vähemaks jäämas. Põhjuseid on mitu, aga peasüüdlased on ebakindel majandusolukord ja tarneprobleemid tehastes.