Omavalitsuse praagi tõttu ootab Bercmani hankevõitu vaidlustus

Põlva vallavalituse korraldatud hanke eesmärk oli nutitee lahendus, mis suurendaks liiklusohutust läbi sõidukijuhtide liikumisharjumuste kujundamise. Foto: Julia-Maria Linna

Põlva nutitee hanke justkui võitis jälle Bercman Technologies, kuid riigihangete reigistris on seisund ikka veel hindamisel ja lepingut sõlmitud ei ole. Hankes osalejad ei tea, kuidas võitja otsustati.

"Kas antud uudis ei ole mitte investoritele vale info esitamine? Hankija poole peal tundub, et on päris korralikud protseduurilised eksimused ja kogu menetlusel on väga halb maik juures," jagas oma kogemust hanke protsessist teine hankel osaleja Thomas Kaarjärv, kes on N.W.T Solutions OÜ müügijuht.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev