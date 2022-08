Kuumalaine ähvardab Tesla ühe suurima tehase kinni panna

Töötaja kõnnib teel Shanghaisse ehitatud uue Tesla Gigafactory tehase poole. Foto: HECTOR RETAMAL

Tesla teatas Shanghai valitsusele, et neil võib olla raskusi tootmise jätkamisega, kui Sichuani provintsis põua tõttu toimuv elektrikriis jätkub. Kohalikud on endast väljas, sest neile tundub, et Tesla on Hiina valitsusele väärt rohkem kui inimelu.

Sichuan on üks Hiina rahvarohkeimaid provintse. See sõltub suurel määral hüdroenergiast, mis muudab selle eriti haavatavaks kuumalaine ja põua suhtes, mis suurendavad nõudlust kliimaseadmete järele ja kuivatavad hüdroelektrijaamade taga olevaid veehoidlaid.

