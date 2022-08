Venemaa saadab kütteõli Eesti asemel Aasiasse

Venemaa on kütteõlile leidnud Euroopale alternatiivsed turud Aasiast, Lähis-Idast ja Aafrikast. Foto: Nikolay DOYCHINOV / AFP

Lääneriikide sanktsioonide tõttu ekspordib Venemaa kütteõli augustis Euroopa asemel Aasiasse, vahendab Reuters kütusekauplejate ning Refinitivi andmeid. Samade andmete põhjal eksportis Venemaa Eestisse kütteõli veel juulis, kuid augustis pole tarneid Eestisse toimunud.

Euroopa Liidu riigid on Venemaa naftatoodete importi alates märtsikuust vähendanud ning on Reutersi uudisteagentuuri kohaselt kokku leppinud Venemaa naftatoodete impordikeelu alates 2023. aasta veebruarist. Venemaa toornafta impordikeeld on seatud 2022. aasta lõpuks, kuigi erandiks on Družba torujuhtme kaudu saabuv toornafta merepiiri mitte omavatele Ungarile, Slovakkiale ja Tšehhile.

