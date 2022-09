Hagen Bikes kasvatas augustis müüki mitmekordselt

Ambitsioonika eesmärgiga Hagen Bikes mõtleb uuele rahakaasamisele

First Northi alternatiivturul noteeritud Hagen Bikes müüs esimese poolaastaga 46 kastiratast, kuid ettevõtte asutaja Kaspar Peek usub, et teisel poolaastal on võimalik müüa veel 104 ratast. Kasvu kiirendamiseks plaanib Hagen peagi raha kaasata.