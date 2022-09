Kristi Saare: mina stressi ei tundnud, kui USA turg järsult kukkus

Investorist hobiõpetaja: riigieelarvest tulevat potti peab suurendama

Õppevideote loomisega tuntuks saanud ajalooõpetaja Kristo Siig märgib, et kuigi tema jaoks ei ole töötasu olnud esimeste põhjuste seas, miks ta õpetaja tööd teeb, on õpetajate töötasu vaja suurendada, kuna just nii tekib noortel õpetajatel kooli tulemiseks veenev stiimul.

Õppevideote loomisega tuntuks saanud ajalooõpetaja Kristo Siig märgib, et kuigi tema jaoks ei ole töötasu olnud esimeste põhjuste seas, miks ta õpetaja tööd teeb, on õpetajate töötasu vaja suurendada, kuna just nii tekib noortel õpetajatel kooli tulemiseks veenev stiimul.