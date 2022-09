Adobe plaanib osta 15 miljardi dollariga idufirma

Adobe aktsia on USA börsi eelturul kukkunud üle 9%. Foto: Reuters/Scanpix

Rahvusvaheline arvutitarkvara tootev ettevõte Adobe on viimas lõpuni 15 miljardi dollari suurust tehingut, millega omandatakse disainitarkvara idufirma Figma.

Teemaga kursis olevad isikud rääkisid, et tehing võidakse avalikustada juba järgmisel neljapäeval. Osapooled on arutanud, et ettevõte väärtus on üle 15 miljardi dollari. Adobe ja Figma esindajad ei ole teemat kommenteerinud, vahendab Bloomberg.

