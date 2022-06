Seitsme kuuga tipust põhja

Adobe'i aktsia hind on tipust kukkunud peaaegu pooleks. Foto: Reuters/Scanpix

Tarkvarafirma Adobe aktsia minu portfellis on läbi teinud hämmastava languse, kihutades hinnatipust mullu novembris poole madalamale, suurest plussist suurde miinusesse.

Ostsin 20 Adobe’i aktsiat 2020. aasta novembris 466,49 dollariga tükist koos teenustasudega. Nägin toona küll, et aktsia oli tõusnud viie aastaga juba neli korda ja hindasin, et suurest osast rallist olen ilma jäänud. Sellegipoolest arvasin, et tarkvara teenusena ärimudeli kasvupotentsiaali on firmal veel küll, käive kasvab ja rentaablus paraneb.

