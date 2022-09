Balti aktsiaturul oli languspäev

Tallinna börsil jätkus hindade langus. Foto: LIIS TREIMANN

Balti aktsiaturud teisipäeval langesid, kui Balti aktsiaindeks langes 0,32%. Langust vedas Tallinna börs, mis kukkus 0,58% ning Riia börsiindeks taandus 0,32% võrra. Vilniuse börsiindeks püsis esmaspäevasel tasemel, kui tõusis 0,02%.

Balti aktsiaturgudel on langus toimunud järk-järgult, nii et viimase kuu ajaga on Balti börsiindeks tulnud allapoole 4,5% võrra ning kolmest turust on enim langenud Tallinna börs, 5,1%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev