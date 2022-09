OPEC+ võib novembris tootmist suurelt vähendada

OPEC+ kohtumine on järgmine nädala kolmapäeval. Foto: Reuters/Scanpix

Naftat eksportivate riikide organisatsioon koos liitlastega ehk OPEC+ koguneb järgmisel nädalal, et kaaluda tootmise vähendamist, et nafta hinna edasist langust vältida.

OPEC+ koguneb 5. oktoobril, et arutada võimalikku tootmise vähendamist, kirjutab Bloomberg. Nafta hind on augusti lõpust odavnenud üle 15% ning kolme kuuga enam kui viiendiku võrra. Peamiselt on nafta hind olnud languses, kuna kardetakse, et majanduslangus toob kaasa nafta nõudluse vähenemise.

