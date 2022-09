Aktsiatel on sünge talve eel veel kõvasti langusruumi

Rõõmustada on lähiajal väga vähestel – intressid tõusevad, majandus jahtub ja aktsiad näitavad tugevat langust. Kui varem oli vähemalt lootus, et peagi läheb asi paremaks, siis praegu pole ka sellest suurt midagi järel. Foto: AP/Scanpix

Börsi suvise tõusulaine riismed said läinud nädalaga pühitud – S&P 500 indeks vajus juba põgusalt läbi juunikuise põhja. Enam pole ka seda lootust, mis suvist tõusulainet kandis – et keskpangad karmistavad küll rahapoliitikat, kuid inflatsioon suudetakse kontrolli alla saada, ilma et majandus tingimata langusesse läheks.

See stsenaarium on nüüd kõrvale heidetud. Rahapoliitika tegijad nii siin- kui sealpool ookeani tunnistavad otsesõnu, et valutu inflatsiooni taltsutamine olema ei saa. Börsidele see muidugi ei meeldi. Portfellis oli mul nädala lõpus punast omajagu – tehnoloogiasektor, kasvuaktsiad, Apple, Microsoft, Tesla. Börsid olid languses nii USAs kui ka Euroopas.

