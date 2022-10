Finantsvabad selgitavad: eduka portfelli neli sammast

Fotograafi Jake Farra portfelli väärtus on pool miljonit eurot. See sisaldab aktsiaid, laene, kinnisvara, võlakirju ja iduinvesteeringuid. Foto: Raul Mee

InvesteerimisFestivali laval üles astunud fotograaf Jake Farra ja tarkvarainsener Taavi Ilves on mõlemad rahaliselt sõltumatud ega pea tegema tööd selleks, et elamiseks vajalikku raha teenida. Nad töötavad oma erialadel vabadena hoopis huvist oma tegevuse vastu ja boonus on sealjuures raha, mida saab oma investeerimisportfelli kasvama lükata.

Taavi Ilves töötab BigBankis, teeb vabakutselisena tarkvaratöid ja konsulteerib ka ettevõtteid. Investeerimisega on ta aktiivselt tegelenud 7–8 aastat ning selle ajaga on saavutanud poole miljoni euro väärtuses portfelli. Arvestades tänavu alanud karuturgu, viskab ta nalja, et praegu ei julgegi portfelli vaadata: “Äkki ma polegi enam finantsvaba.”

