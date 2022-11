USA aktsiaturg langes krüptomaailma murede tõttu järsult

USA aktsiaturg langes kolmapäeval kaks protsenti. Foto: AFP/Scanpix

USA aktsiaturg langes kolmapäeval järsult, kui suur krüptovaluutade vahendusplatvorm Binance teatas, et loobub rivaali FTX-i ülevõtmisest.

Binance teatas kolmapäeva õhtul, et loobub FTX-i ostust peale FTX-i struktuuri ja raamatupidamise läbivaatamist, vahendab Wall Street Journal. Kuna turul nähti Binance’is raskustesse sattunud FTX-i päästjat, siis selline uudis viis krüptovaluutade hinnad edasi allapoole, mis oma järelmina kandus üle ka USA aktsiaturule. Bitcoini hind langes kolmapäeva hilisõhtuks veel üle 12%, nii et bitcoini hind jõudis 16005 dollari peale. Viimase viie päevaga on bitcoini hind kukkunud 25%.

