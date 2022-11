Just nüüd võib olla hea aeg 400aastase ettevõtte aktsiaid osta

Fiskarsi oranži käepidemega tööriistad on ka Eesti aiapidajale tuttavad. Foto: Shutterstock

1649. aastal alguse saanud perefirmast on kasvanud globaalne ettevõte, mille peamised tootevaldkonnad on aiatööriistad ja lauanõud. Kui majanduse soodsatel perioodidel on sellised tuntud kaubamärke esindavad ettevõtted suhteliselt kallilt hinnatud, siis jahtumise ajal saab nende aktsiaid soodsamalt soetada. Uurime, millised on Fiskarsi positiivsed küljed ning riskikohad investori pilgu läbi.

Alustame sellest, et 373aastane Fiskars on Soome vanim ettevõte. Nii et kui ettevõtte esmane ülesanne on ellu jääda, siis sellega on Fiskars koguni nelja sajandi vältel hakkama saanud. Ühelt poolt räägib see piisavalt konservatiivsest laenupoliitikast ning teiselt poolt küllaldasest tootearendusest, et turukonkurentsis püsida.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev