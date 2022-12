Rappida saanud idud pakuvad nüüd ostukohti

Paljud Funderbeamil kauplevad ettevõtted on küpsemad ja madalama riskitasemega kui First Northi omad. Foto: Liis Treimann

Idumajandus on seni olnud tänavu üks kriisikindlamaid ja rohkem majanduskasvu panustanud sektoreid. Ometi on valdkond saanud varaklassidest kõige rohkem investorite käest tümitada ja hinnatasemed on kõige rohkem alla tulnud. Nii ka Funderbeamis.

Arvutite riistvara ettevõtteid raputanud tarneraskused on läbi saamas, samas rahastusturg on praeguseks külmunud, ka väga headel ettevõtetel on raske kapitali kaasata. Paljudel ongi eelkõige rahastusraskuste tõttu keerulisem periood ja praeguseks on terad sõkaldest eristunud. Raskeim aeg, mil varaklass võib-olla pisut valedel põhjustel investorite soosingust väljas on, pakub soodsate hindade tõttu jällegi parimaid ostuvõimalusi.

