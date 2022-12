Analüütikud prognoosivad Euroopa aktsiatele järgmiseks aastaks viletsust

Praegu liigub Stoxx Europe 600 parima kvartali suunal alates 2015. aastast ning on kerkinud viimases kvartalis 13%, kuid strateegid prognoosivad järgmise aasta esimeseks pooleks suuremat langust. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaid koondavalt indeksilt Stoxx Europe 600 oodatakse järgmisel aastal vähem kui 2protsendist kasvu.

Käesolev aasta on olnud halvim alates 2018. aastast ning kiire langus peatub strateegide sõnul järgmisel aastal, kirjutab Bloomberg. Väljaande läbiviidud uuringu põhjal ootavad strateegid, et Stoxx Europe 600 aktsiaindeks lõpetab järgmise aasta 449 punkti juures. Uuringus osales 14 strateegi nii Goldman Sachsist kui ka Bank of Americast.

