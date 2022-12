Kokkuvarisenud krüptobörsi asutaja nabiti Bahamal kinni

Krüptobörsi hävinguga raha kaotanud investor: see on täielik pettumus ja katastroof

Eesti krüptoinvestor Parol Jalakas rääkis, et krüptobörsi FTX-i varisemine on suur katastroof, millega ta sai ka ise pihta. Samas pole tema usk krüptosse lahkunud ja ta näeb, et juhtunul võib olla krüptoturule tervendav mõju.