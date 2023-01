Morgan Stanley: USA aktsiaid ootab suur kukkumine

Morgan Stanley New Yorgi kontor. Foto: Morgan Stanley

Morgan Stanley strateegide sõnul on USA aktsiail ees suurem kukkumine kui paljud pessimistid seni arvanud on.

Ehkki investorid on majanduskasvu väljavaate osas üldiselt pessimistlikud, on firmade kasumiootused seni veel liiga kõrgel ja aktsiapreemia on praegu 2008. aasta tõusust saadik madalaimal tasemel, vahendas Bloomberg Michael Wilsoni juhitud Morgan Stanley strateegiaosakonna prognoosi. Wilson, kes on pikemat aega üks häälekaimaid karuse seisukoha väljendajaid USA aktsiaturu kommentaatorite seas, hindab, et S&P 500 indeks võiks kukkuda veel palju madalamale.

