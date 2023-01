Tallinna Sadam näeb kriitilist tähtsust tuuleparkides

Tallinna börsi väärtusaktsiatest on fookuses Tallinna Sadam, mille tegemistest räägib lähemalt juhatuse esimees Valdo Kalm. Foto: Raul Mee

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm räägib nii kasvu- kui ka tulevikuplaanidest ning paljastab ärivaldkonna sektori, milles Tallinna Sadam näeb suurt kasvu.

IPO käigus omistati Tallinna Sadamale rahvaaktsia tiitel. Kuigi hiljuti võttis Enefit Green teatepulga üle, on Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm siiski rahul, kuna eraisikutest aktsionäride arv on alates IPOst kasvanud 15 000-lt nüüdseks 22 000-le. Kalm lisab, et praegu on Tallinna Sadam aktsionäride arvu poolest 3-4 kohal.

