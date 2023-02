JPMorgan: esimeses kvartalis teeb USA aktsiaturg tipu

JPMorgani logo. Foto: JPMorgan

JPMorgani analüüsi kohaselt ei kesta praegune ralli USA aktsiates kauem kui esimese kvartali ning siis järgneb taandumine.

"Suur pilt on selline, et mullu oktoobris alanud aktsiaralli, mida lootsime et lükkavad tagant riigivõlakirjade intresside tipp ning samuti inflatsiooni tipp, Hiina avanemine ja maagaasi hinna langus Euroopas, ei saa ilmselt fundamentaalset tuge kõrgemale tasemele tõusmiseks selle aasta edenedes," vahendas Yahoo Finance JPMorgani strateegi Mislav Matejka kommentaare. "Kui kord positsioneerumine taastub, tähistab esimene kvartal meie nägemuse kohaselt aktsiaturu tippu."