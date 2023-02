G20 kohtumisel kogus toetust krüptoraha reguleerimise plaan

Alar Karis: räägime liiga palju hindade reguleerimisest ja liiga vähe konkurentsi tugevdamisest

President Alar Karis rõhutas vabariigi aastapäeva kõnes, et peame lähima kümnendi jooksul oma energeetika korda saama ning pidama meeles, et turg on enamasti targem kui need, kes seda hindade reguleerimisega väänata püüavad.

President Alar Karis rõhutas vabariigi aastapäeva kõnes, et peame lähima kümnendi jooksul oma energeetika korda saama ning pidama meeles, et turg on enamasti targem kui need, kes seda hindade reguleerimisega väänata püüavad.