Krüptolaenuandja BlockFi pani pillid kotti pärast FTXi kokkuvarisemist

Krüptoäri krüptide õudus on karm kooliraha

Viimasel ajal ilmub krüptovaldkonnast ehmatavaid lugusid, mis kargavad esile nagu kunagise telesarja “Tales from the Crypt” kummituslik valvur hauakambrist. Ehk on šokiteraapiast lõpuks kasugi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.