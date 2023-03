Kristjan Liivamägi: karuturg on läbi ja oleme uue tõusutsükli alguses

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi võttis klubi üritusel lahti ka oma LHV pangakonto ja avaldas oma täpsed aktsiapositsioonid. Foto: Andras Kralla

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi jagas neljapäevasel Investeerimisklubi üritusel, milline on tema nägemus aktsiaturgudest ja kuhu oma raha paigutab.

Ettevõtluskõrgkoolis Mainor toimunud Investeerimisklubi üritusel jagas investor ja finantsökonoomika doktor, et oleme jõudnud keerulisse olukorda, kus majanduskasv on nulli lähedal ja väljavaated on majanduslanguseks.