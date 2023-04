Miljardärid investeerivad praegu hoogsalt just sellesse ühte valdkonda

Amazoni asutaja Jeff Bezos. Foto: REUTERS/Scanpix

Kui miljardärid hüppavad sama trendi järgima on oluline, et investorid seda märkaks. Viimasel ajal on esile tõusnud üks valdkond, kuhu investeerivad nii Jeff Bezos, George Soros, Mark Cuban ja Ray Dalio, vahendab Yahoo Finance.

Tavainvestori jaoks ei tule sageli tükid kohe kokku, kuid neil miljardäridest investoritel on miljoneid dollareid ressursse, mis on pühendatud kõige värskema teabe võimalikult kiirele hankimisele. Nad võivad näha kuid ette trende, mida teised ei pruugi märgata enne, kui on liiga hilja.